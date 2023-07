Gordana ist Langzeit-Single und lernt online ihre vermeintlich große Liebe kennen. Doch diese bringt sie nicht nur um ihr Erspartes. Gordana wird zu 8 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt.

"Es war eine Katastrophe für mich! Ich habe gesagt: Du ruinierst gerade mein Leben."

Online-Dating mit Folgen

Gordana Andrejic ist im Vertrieb tätig und hat kaum Zeit neue Leute kennenzulernen. 2014 lernt sie einen Mann über eine Dating-Plattform kennen, ihre vermeintlich große Liebe. “Harris” gibt sich als US-Soldat aus, der gerade in Leonberg stationiert ist, und stellt sich als liebevoller, alleinerziehender Vater vor. Gordana ist skeptisch, doch nach einiger Zeit gewinnt er ihr Vertrauen: „Er hat mich in Gespräche verwickelt, mir ständig geschrieben und wollte meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Skype-Account – und so hat es dann seinen Lauf genommen.”

True Crime: Insolvenz und Verhaftung

Und so kommt es, dass Gordana ihr gesamtes Vermögen für ihn aufgibt und Insolvenz anmelden muss: „Ich habe in Summe 100.000 Euro bezahlt.” Der Grund: Harris sei bei einem Auslandseinsatz aus der Armee desertiert und bange nun um sein Leben. Unter Tränen erzählt er ihr per Video-Call von seinem Schicksal. Mit dieser emotionalen Erpressung schafft er es, Gordana um ihr Erspartes zu bringen: „Es war eine Katastrophe für mich. Ich habe ihm gesagt: Du ruinierst mein Leben.” Zweifel hatte Gordana ständig, aber die Ausreden ihres Geliebten waren stärker: „Seine Antwort war aber immer wieder: Mach’ dir keine Sorgen, ich zahle dir alles wieder zurück!” Sein Vorschlag, um die Schulden zu tilgen: Gordana soll als Vertrieblerin nach Japan, um ein neues Produkt vorzustellen. Ein britischer Anwalt schaltet sich ein und sendet Gordana Verträge und die Ware in Koffern zu – alles täuschend echt. Und so reist sie 2017 nach Japan. Am Flughafen in Japan werden die Koffer geöffnet, in den Zwischenwänden eingenäht findet der Zoll Drogen. Gordana wird in Japan zu 8 Jahren Haft und 22.000 Euro Geldstrafe verurteilt und kommt erst wieder im Mai 2022 zurück nach Deutschland.

Leben nach dem Betrugsfall

Heute kämpft sie sich zurück ins Leben. Sie hat Arbeit und eine Wohnung gefunden, aber mental leidet sie noch unter dem Betrugsfall: „Ich habe eine Trauma-Therapeutin, die mir hilft, wieder klarzukommen. Heute noch wache ich nachts auf, weil ich denke ich sitze in einer 4 qm Zelle.” Gordana ist es wichtig mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und andere zu warnen: „Sobald nach Geld gefragt wird, sofort den Kontakt abbrechen! Egal, ob man verliebt oder einsam ist!”