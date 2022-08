per Mail teilen

Onur aus Ostfildern ist sehbehindert und leidenschaftlicher Torwart. Auch wenn ihm Ärzte vom Sport abraten, will Onur um jeden Preis seiner großen Leidenschaft nachgehen.

Wenn ich morgen komplett erblinden würde, kann ich sagen, dass ich meinen Traum vom Spielen gelebt habe.

Was bedeutet halbblind?

Onur ist leidenschaftlicher Fußballer, um genau zu sein: Torhüter. Niemand hat ihm das zugetraut, denn Onur ist auf einem Auge komplett erblindet. „Bei dem anderen Auge habe ich dieselbe Krankheit. Die Netzhaut löst sich ab und seit ich zehn Jahre alt bin, lebe ich einfach damit.” Durch die Netzhautablösung hat er auf dem zweiten Auge 10 % Sehkraft.

Onurs Weg zum Fußball

„Die Ärzte haben mir vom Fußball abgeraten, weil jede Erschütterung die Netzhaut belastet. Dann hätte man irgendwann die vollkommene Erblindung.” Trotz aller Warnungen der Ärzte, trifft Onur den Entschluss, wieder Fußball zu spielen und steht seit seinem 15. Lebensjahr im Tor. 2004 gründet er seinen eigenen Fußballverein, da man ihn in anderen Mannschaften zu selten eingesetzt hat.

Onur pariert, motiviert und dirigiert. Seine Spezialität: Elfmeter halten. „Ich habe einen siebten Sinn, ob der Ball nach rechts oder links geht.”

Sport als Antrieb

Als Onurs Frau vor fünf Jahren die Scheidung einreicht, ist er am Tiefpunkt, nimmt sehr stark zu. Doch seine Mannschaft baut ihn wieder auf. Der Sport motiviert ihn und so nimmt er wieder 50 Kilo ab. „Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Mit Einsatz, Motivation und Durchhaltevermögen. Man darf nur nicht aufgeben.”