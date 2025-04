Nachdem Timo mehrfach wegen seiner Erbkrankheit operiert wurde, gehen die Ärzte davon aus, dass er nicht mehr laufen werden kann. Doch der 22-Jährige aus Ostfildern gibt nicht auf.

Mein Leben war von jetzt auf gleich verändert. Ich konnte nicht mehr laufen und hatte sehr starke Schmerzen und habe gehofft, dass ich schnellstmöglich wieder auf die Beine komme.

Als Kind wird bei Timo das Von-Hippel-Lindau-Syndrom festgestellt. Aufgrund dieser Erbkrankheit bilden sich im Körper unkontrolliert Tumore – bei Timo hauptsächlich im Rückenmark. Mit 16 Jahren äußern sich erste Symptome, woraufhin er zweimal operiert wird. „Die sind sehr glimpflich verlaufen, danach war wieder alles in Ordnung“, erzählt Timo.

Operationen mit schwerwiegenden Folgen – Timo kann nicht mehr laufen

Im Sommer 2023 bekommt Timo aufgrund neuer Tumore starke Schmerzen und hat Schwierigkeiten beim Laufen. In mehreren Operationen werden die Tumore aus seinem Rückenmark entfernt, wobei Timos Nervenfasern ebenfalls verletzt werden. „Die Verbindung zwischen Gehirn und Beinen war dann so gut wie nicht mehr vorhanden.“ Nachdem sich sein Zustand mehrere Wochen nicht bessert, gehen die Ärzte davon aus, dass Timo nie wieder laufen wird.

Mit Willen und Motivation wieder auf die Beine kommen

Doch Timo gibt die Hoffnung nicht auf und fasst einen Entschluss: „Ich möchte mein Leben wieder verändern. Ich möchte wieder laufen können, Sport machen können und mit Freunden Dinge erleben.“ Am nächsten Morgen gelingen ihm tatsächlich seine ersten Schritte seit den Operationen. „Es waren zwar nur fünf Schritte vor und zurück, aber diese zehn Schritte haben sich angefühlt wie 10.000 Schritte.“ Dieser Moment motiviert ihn, immer weiterzumachen.

Nach langer Reha am Ziel angekommen

Für Timo folgen acht Monate in der Reha, in denen er sich Stück für Stück zurückkämpft. Aus dem Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl an den Rollator, bis er schließlich an Stöcken und schlussendlich wieder komplett frei laufen kann. Das schönste Erlebnis seitdem ist für Timo der Urlaub mit seinem Vater in Spanien, wo er beim Champions League-Spiel des VfB Stuttgart zusieht. „Das war der erste Moment, in dem ich wusste: Ich bin wieder zurück im Leben.“

Mittlerweile arbeitet Timo wieder und geht weiterhin regelmäßig zur Ergotherapie. „Das größte Ziel für mich ist, dass ich gesund bleibe und mein Leben sich nur noch ins Positive entwickelt.“