per Mail teilen

Carolin ist Ärztin und findet Ausgleich vom Job-Alltag durch ihr Hobby: Freitauchen. Neben den schönen Momenten im Wasser will sie auch sportlich besser werden, um länger tauchen zu können.

„Meine Stärke ist, dass ich das Wasser liebe. Ich tauche schon, seitdem ich acht Jahre alt bin. Unter Wasser fühle ich mich einfach unheimlich wohl.“

Verbindung zwischen Arbeit und Hobby

Carolin ist seit fast zwei Jahren Oberärztin einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. In ihrem Berufsalltag trägt sie viel Verantwortung für ihre Patienten und ihr Team. Mit ihrem Hobby Freitauchen hat sie einen Ausgleich zu ihrer Arbeit gefunden: „Zwischendrin habe ich mal überlegt, ob ich nicht doch lieber Tauchlehrerin werde. Aber ich habe da gemerkt, dass das einfach nur mein Hobby ist. Und dass mir das als Beruf auch nicht so viel Spaß gemacht hätte, weil man dann doch jeden Tag das Gleiche macht. Und das liebe ich in meinem Job, dass er abwechslungsreich ist.“

So geht Apnoetauchen

Freitauchen ist Tauchen mit nur einem Atemzug. Carolin atmet vor dem Abtauchen ein und nutzt für einen Tauchgang diesen Atemzug: Sie kann die Luft 4 Minuten lang anhalten und ohne Flossen bis zu 90 Meter tief tauchen. Ihr Hobby teilt sie zusammen mit Ehemann Daniel.

Beim Freitauchen liebt Carolin das Gefühl der Schwerelosigkeit und sie kann automatisch entspannen. Doch sie will mehr: „Das eine Ziel ist, einfach den Moment zu genießen und das andere aber auch besser zu werden, länger die Luft anhalten zu können für mich primär. Wenn wir dann doch irgendwo ans Meer fahren, dass ich da länger Teil der Unterwasserwelt sein kann.“

Neue mentale und körperliche Herausforderung: Tauchen im Winter

Gemeinsam mit Ehemann Daniel war sie deshalb auch schon bei Minusgraden zweistellig unter null Wintertauchen im Bergsee: „Unter einer Eisdecke habe ich noch nie getaucht und das zu sehen, war beeindruckend.” Carolin und Daniel sind zusammen in einem Tauchverein aktiv. Carolin ist es wichtig, Anfänger richtig einzuweisen: „Es ist auch wichtig, dass wir Neuen vermitteln, was für goldene Regeln es gibt: Dass man nie alleine taucht, weil wenn man mal einen Blackout hat, was man ja nicht vorhersehen kann, dass wenigstens schnell jemand da ist. Und das ist schon wichtig, dass das eigentlich ein sicherer Sport ist, wenn wir ihn bedacht durchführen.“