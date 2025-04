Sofia ist 90 Jahre alt und lebt in einer WG in Stuttgart-Giebel, einer Pflege-WG. Ein Zuhause für Menschen, die nicht (mehr) allein zurechtkommen, aber nicht ins Pflegeheim wollen.

Ich bügle gerne, das kann ich noch.

Für Sofia ist die Wohngemeinschaft für Menschen, die nicht (mehr) allein zurechtkommen, ein echter Segen. Denn auch mit 90 Jahren möchte sie absolut nicht in ein Pflegeheim. Dort „gefällt es mir nicht”, erklärt sie.

Barrierefreie Wohnung für neun Leute in Stuttgart

In ihrer Pflege-WG leben insgesamt neun Frauen und Männer unterschiedlichen Alters. Denn nicht nur alte Menschen dürfen dort einziehen. Die WG ist barrierefrei und rollstuhlgerecht. Einer von Sofias Mitbewohnern ist Michael. Er ist 50 und sitzt seit einem Reitunfall im Rollstuhl. Er lebt erst seit Kurzem in der WG: „Für mich ist das eine schöne Gemeinschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl.”

In der WG wird gemeinsam gekocht und gegessen

Wie das in WGs so üblich ist, wird auch in Sofias Wohngemeinschaft gemeinsam gekocht. Alle machen so mit, wie sie können und helfen zum Beispiel beim Schnibbeln. Auch Sofia hilft. Sie übernimmt sogar unangenehme Aufgaben, wie das Schneiden von Zwiebeln.

Alltagsbegleiterinnen sind in der Pflege-WG inklusive, Pflegeleistungen kosten extra

Die Kosten für die Betreuungskräfte, die rund um die Uhr vor Ort sind und Aufgaben im Haushalt übernehmen oder Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen sind, werden durch alle Bewohner geteilt und quasi aus der WG-Kasse bezahlt. Bei Bedarf können die Leute in der WG noch Pflegeleistungen dazubuchen, bei ambulanten Pflegediensten. Das macht das Leben in der WG für viele überhaupt erst möglich.

Ihre Freizeit in der WG nutzt Sofia auch um zu bügeln, denn das könne sie noch. Oder sie sitzt gemeinsam mit den anderen in der Wohnküche und dann wird auch mal gemeinsam gesungen.

Senioren-WGs in Stuttgart: Gemeinschaft statt Heim