Luan aus Stuttgart ist Polizist und tritt nebenher als Comedian auf. Menschen zum Lachen bringen ist für Luan das Schönste.

"Menschen zum Lachen zu bringen und sie kurz aus ihrem Alltagsstress zu entführen macht mir unheimlich viel Spaß und fühlt sich einfach gut an."

Luan wohnt in Stuttgart und arbeitet hauptberuflich als Polizist. Nebenberuflich ist er Stand-Up-Comedian. Das bedeutet von Montag bis Freitag ist er Polizist und am Wochenende hat er Zeit für seine Auftritte und schlüpft gerne seine drei Rollen: Der Deutsche Dirk, der Kroate Ivica und der Albaner Fatmir. „Humor und Polizist – das passt schon sehr gut zusammen. Jeder Polizist ist ja auch ein Mensch. Manche sind nebenher Sportler oder Sänger und ich bin eben Komiker.“

Kindheitstraum: Auf der Bühne stehen

Schon in seiner Kindheit entwickelt er eine große Leidenschaft für die Unterhaltung. „Ich war als Kind schon gerne der Storyteller, das hat mir einfach immer riesigen Spaß gemacht. Auf der Bühne zu stehen war schon immer mein Traum. Mein Vater war anfangs nicht so begeistert, aber mit 24 Jahren habe ich den Schritt in Richtung Stand-Up-Comedy gewagt.“ Sein Motto: „Wenn dir was Spaß macht, dann gehe dieser Leidenschaft nach, sonst wirst du es irgendwann vielleicht bereuen.“

Gemeinsam statt gegeneinander

1992 kam Luan mit seiner Familie als Flüchtling aus dem Kosovo nach Deutschland. „In meiner Jugend haben wir Kinder alle zusammen gespielt: Moslems, Christen und Juden. Wir haben gespielt, gelacht, Scheiße gebaut und zusammen Ärger gekriegt. Und das wünsche ich mir auch für unsere heutige Gesellschaft. Dass man einfach mehr zusammenkommt.“ Durch seine Kunst versucht Luan genau das: Menschen zusammenbringen und sie mit Humor zu vereinen.