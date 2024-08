per Mail teilen

Man darf sich durch eine Behinderung nicht zu sehr einschränken lassen. Man kann mit allen möglichen Behinderungen sehr viel erreichen.

Schon als Kind war Peter fasziniert von der Fliegerei. Besonders interessiert hat ihn zu Beginn die Technik. Mit 16 Jahren ist er dann zum Segelfliegen gekommen, später hat er noch einen Schein zum Motorfliegen draufgesetzt. „Beim Segelfliegen hört die Fliegerei an der Wolkenuntergrenze auf, weil da die Thermik in die Wolke übergeht. Mit dem Motorflugzeug ist man nicht an die Thermik gebunden.“ Praktisch war für ihn dabei auch die Nähe zum Flugplatz. Dieser liegt bis heute quasi um die Ecke.

Mehr oder weniger jedes Wochenende ist er mit seiner Maschine unterwegs. Er genießt den Flug über den Schwarzwald und die Schwäbische Alb. Das Besondere: Er steuert sein Flugzeug nicht mit Händen und Füßen, sondern nur mit den Händen. „Beim Fliegen braucht man die Beine, um das Seitenruder zu steuern. Mit denen lenkt man auch, wenn man am Boden ein Flugzeug rollt und man bremst auch.“ Seit einem Flugunfall im Jahre 2016 hat Peter einen inkompletten Querschnitt. Er ist mit einem Nurflügler-Segelflieger Baujahr 1956 abgestürzt. Von seiner Leidenschaft, dem Fliegen, hat dieser Vorfall Peter nicht abgehalten. Seine Vereinskameraden haben ihn bei seiner Rückkehr ins Cockpit voll und ganz unterstützt.

Peter fliegt mit einer umgebauten Steuerung und ist beim Fliegen unabhängig von anderen. Nur beim Bewegen der Maschine und beim Ein- und Aussteigen braucht er Hilfe. „Ich kann abends nicht einfach mehr die Hallentore aufmachen und das Flugzeug rausschieben. Ich brauche jemand, der mir das Flugzeug rauszieht.“ Unterkriegen lässt er sich davon nicht. „Andere Behinderte trauen sich manchmal nicht mehr in die freie Wildbahn, weil sie wissen, sie können nicht mehr alles selber bewältigen und sind auf andere angewiesen.“ Peter möchte auch andere Menschen motivieren rauszugehen und ihre Träume zu verwirklichen. Denn auch mit Einschränkungen kann man zum Beispiel (Hobby)- Pilot werden.