Jung, berufstätig, Mieter: Wer findet den Haken?

Gefühlt fehlen in den Ballungszentren Baden-Württembergs 18 Milliarden Wohnungen. Einer, der eine gefunden hat, ist Marcel aus Gerlingen. Der Haken: Die Miete haut ganz schön rein.

„Zur Miete wohnen ist echt kacke im Moment.“

Wir treffen Marcel auf dem Heimweg von seiner Arbeit als Fachinformatiker. Seit Kurzem hat er eine eigene Wohnung in Gerlingen, aber die zu finden, war nicht leicht.

2.000 Bewerber auf eine Wohnung

„Es hat ein bisschen gedauert, weil auf eine Wohnung gefühlt 2.000 Bewerber kommen.“

Steigende Mieten fressen Einkommen

Seine Befürchtung ist, dass die Mieten noch mehr steigen und man sich in seinem Alter bald keine eigene Wohnung mehr leisten kann.

„Man will ja auch nicht bis man 40 ist bei seinen Eltern wohnen.“ Trotz der Anstellung im IT-Bereich muss Marcel mehr als die Hälfte des Gehalts für die Miete ausgeben.

„Man muss andere Sachen ein bisschen zurückschrauben, weniger ins Kino gehen zum Beispiel.“

Gerade wenn man in das Berufsleben einsteigt und vom Elternhaus ausziehen möchte, gebe es wenige freie Wohnungen, die in Frage kämen, sagt er besorgt. Aber wie könnte das Problem am besten gelöst werden? „Man hat immer so tolle Ideen, aber man muss halt doch immer beide Seiten betrachten.“ Die Vermieter müssten natürlich auch die Häuser und Wohnungen abbezahlen. Aber jetzt fährt Marcel erstmal in seine Wohnung – erleichtert, dass er eine gefunden hat.