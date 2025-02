Wir sehen auf einem Spielplatz in Esslingen, wie Lea mit ihren zwei Kindern spielt. Uns interessiert, was sie als Mutter derzeit bewegt und beschäftigt. Wir kommen mit ihr ins Gespräch, ganz zufällig.

Ich wünsche mir eine familienfreundlichere Politik und mehr bezahlbare Ganztagsplätze. Ich weiß aber auch, dass es zu wenig Erzieherinnen gibt. Der Job sollte attraktiver gestaltet werden.

Job und Kinderbetreuung: Wie funktioniert das in Esslingen bei Lea?

Lea ist 36 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Esslingen. Die Kindererziehung ist stellenweise eine Herausforderung in ihrer Paarbeziehung, erklärt sie: „Es gibt manchmal unterschiedliche Ansätze. Aber im Großen und Ganzen sind wir ein gutes Team dabei und halten da gut zusammen.“ Seit ein paar Wochen ist die zweifache Mama wieder im Arbeitsleben und freut sich über die Aufgaben in ihrem Job. Lea hat Afrikanistik studiert und arbeitet jetzt Teilzeit als Sozialarbeiterin in der Geflüchtetenhilfe: „Ich arbeite einen ganzen Tag und drei halbe Tage. Hier in Esslingen ist es nämlich total schwer einen Ganztagsplatz für die Kinder zu bekommen.“ Und kostspielig seien die Kita-Plätze auch. Die Gebühr für einen Ganztagsplatz für Kinder unter drei Jahren in Esslingen sind abhängig vom Einkommen der Eltern: „Bis Ende des Jahres waren es für Paulina mit einem Ganztagsplatz etwas 650 € und für Julius 109 €. Allerdings hat er auch nur einen Platz bis 13:30 Uhr. Dadurch, dass mein Mann Arzt ist, sind wir hoch eingestuft.“

Mama Sein und die Problematik des Schlafens

Wir wollen von Lea wissen, was sie gerne gewusst hätte, bevor sie Mama wurde. „Schlafen ist ein großes Thema, also dass die Kleinen gut schlafen. Das beschäftigt einen sehr lange. Aber auch die große Liebe, die man für die Kleinen hat, kann man sich nicht vorher vorstellen.“

Wir bedanken uns bei Lea für ihre Zeit und lassen sie und ihre Kinder auf dem Spielplatz zurück – mit einer neuen Geschichte im Gepäck, die wir ganz zufällig aufgegriffen haben.