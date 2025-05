per Mail teilen

Zwei Rentnerinnen aus Süßen haben eine Mission: ihre Kirche retten. Die muss dringend renoviert werden, doch es fehlt Geld. Also backen und verkaufen Lissy und Trude Kuchen.

Mein Mädchenname ist Schneller. Und meine Mutter, die war noch schneller als ich.

Sie sind beste Freundinnen und haben eine Mission: Lissy (76) und Trude (90) aus Süßen wollen dabei helfen, „ihre“ Kirche zu restaurieren – diese ist stark renovierungsbedürftig. Dafür braucht es vor allem Geld. Das verdienen Trude und Lissy mit Kuchen und Torten.

Kuchenverkauf für den guten Zweck

Die beiden Rentnerinnen haben mit ihren Backkünsten mittlerweile rund 14.000 Euro eingenommen. Sie verkaufen die Torten direkt im Gemeindesaal der Kirche, schön bei Kaffee und Kuchen.

Katholische Kirche in Ahrbrück wird abgerissen

Jeden Samstag wird Kuchen gebacken, verziert und verkauft

Ihren Samstagmorgen verbringen die beiden Freundinnen deshalb oft in Lissys Küche, die sich in eine Backstube verwandelt. Im Akkord werden Schwarzwälder Kirschtorten und andere Sahnekunstwerke gebacken und verziert. Wenn alles fertig ist, ziehen Lissy und Trude die Kuchen und Torten mit einem Bollerwagen in Richtung Gemeindesaal.

Bis genug Geld zusammen ist, müssen die beiden noch einige Torten backen. Aber Trude und Lissy haben auch nicht vor, aufzuhören. Wenn’s sein muss, sagt die 90-jährige Trude, backt sie auch noch mit 100 weiter.

Wie es ist, in einer Kirche zu leben