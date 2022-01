“Respekt ist keine Einbahnstraße” - Muhammed macht Unterricht auf Augenhöhe

per Mail teilen

Muhammed unterrichtet in Böblingen Physik, Mathe und Sport. Ein respektvoller Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern ist ihm dabei besonders wichtig.

Respekt ist keine Einbahnstraße. Wenn wir ihn von Jüngeren fordern, müssen wir ihnen auch Respekt zeigen.

Muhammed ist für seine Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Ansprechpartner: während des Unterrichts, in der Pause und sogar nach der Schule. „Ich habe eigentlich schon um 13 Uhr Feierabend. Aber manchmal melden sich dann noch Schüler danach auf Social Media. Oder wenn wir ausgemacht haben, dass wir noch online Fifa zocken. Dann bin dabei, wenn ich Zeit habe.”

Unterricht auf Augenhöhe

Sein Ziel ist es, den Jugendlichen ihren Schulstoff auf Augenhöhe zu vermitteln und ihnen zu zeigen: Cool sein und gleichzeitig klug? Das geht! Im Physikunterricht bastelt er zum Beispiel mit der fünften Klasse Kameras aus Chipsverpackungen, um ihnen die Funktionsweise des menschlichen Auges zu erklären.

Kreative Unterrichtsmethoden

In der Coronazeit fängt Muhammed sogar an, seine Physik-Skizzen auf Pullover zu drucken und so seine eigenen Klamotten zu designen. „Viele Leute haben ja eine Vorstellung, wie Lehrer zu sein haben. Das durchbreche ich und zeige den Schülern: Ich habe noch ein Leben außerhalb der Schule.”

Verständnis und Mitgefühl

Im Schulalltag hat Muhammed durch seinen Migrationshintergrund für einige Situationen besonderes Verständnis: „Ich weiß, wie es in türkischen Haushalten abläuft. Ich kann das nachvollziehen, wenn die Schüler etwas erzählen oder wenn die Mutter beim Elterngespräch nicht so gut Deutsch kann.” Für einige Schülerinnen und Schüler ist er damit auch ein Vorbild.

„Manchmal bin ich einfach etwas unkonventionell,” sagt Muhammed. Und genau das kommt bei seinen Schülerinnen und Schülern besonders gut an.