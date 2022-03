per Mail teilen

André ist Leiter einer Kita in Stuttgart und wünscht sich bessere Rahmenbedingungen für sich, seine Mitarbeitenden und die Kinder.

Es gehört für mich dazu, dass wir uns als Leitung nicht nur im Büro verschanzen, sondern Pädagogik auch vorleben, das haben wir alle gelernt.

In Andrés Job ist jeder Tag anders. Zusammen mit einer Kollegin leitet er eine Kita mit 60 Kindern. Er weiß, wie wichtig sein Job und der seiner Mitarbeitenden ist, und merkt auch ein Umdenken in der Gesellschaft. „Der Beruf hat sich da viel selbst erarbeitet, die Ausbildungsqualität hat sich in den letzten 15 Jahren stark verändert. Die Professionalität ist extrem gestiegen.” Startschuss dafür sei vor allem eine PISA-Studie gewesen. „Die hat damals aufgezeigt, dass Deutschland deutlich hinterher ist. Daher hat man sich die frühkindliche Bildung angesehen und bemerkt: Da muss sich qualitativ etwas ändern.”

Bessere Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen

Daraufhin wurden deutschlandweit neue Studiengänge und weitere Ausbildungszweige eingeführt, erklärt André. Er findet, dass der Beruf dadurch attraktiver geworden ist. Bis sich eine Verbesserung des Fachkräftemangels bemerkbar mache, werde es aber wohl noch dauern. Die Rahmenbedingungen des Jobs seien noch schwierig.

Ich wünsche mir eine Verbesserung für all die Mitarbeitenden, die sich reinhängen und Pädagogik genauso leben wie ich.

Papa werden und Erzieher sein

André selbst ist zweifacher Vater und sagt, dass er durchs Papa Werden viel für seinen Beruf dazugelernt hat. „Ich war früher manchmal sehr verkopft und habe mich gefragt: Warum lassen sich die Eltern von ihren Kindern auf der Nase rumtanzen? Dann habe ich eine Tochter bekommen. Und bei ihr fällt es mir deutlich schwerer Nein zu sagen und konsequent zu sein als bei den Kindern in der Kita.” Ihnen versucht er trotz so mancher Schwierigkeiten einen unbeschwerten Kitaalltag zu ermöglich – das sei nicht immer einfach. Doch die Mühen lohnen sich, denn, so sagt André: