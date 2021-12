In der dunkelsten Zeit ihres Leben trifft Heidi aus Stuttgart eine Entscheidung: Wenn sie den Krebs besiegt, besteigt sie danach – als Belohnung für sich selbst – den höchsten Berg der Erde.

"Der Ausblick da oben auf dem Gipfel ist einfach berauschend. Und auch der Weg dorthin gibt mir Kraft und erfüllt mich."

Das Bergsteiger-Gen

Nach offizieller Zählweise gibt es 82 sogenannte Viertausender in den Alpen. 79 davon hat Heidi aus Stuttgart schon bestiegen. „Ich glaube fest daran, dass es ein Bergsteiger-Gen gibt und ich das von meinen Eltern geerbt habe. Mit 14 Jahren war ich zusammen mit meinem Vater auf dem Matterhorn. Der hatte immer wenig Zeit, aber ab und zu durfte ich mit ihm in die Berge. Bei der Tour ging es mir super schlecht – ich habe auf dem Gipfel vor Anstrengungen spucken müssen. Aber ein paar Tage später fand ich es dann auf einmal vom Gefühl her irgendwie cool.

"Die Strapazen vergisst man zum großen Teil wieder, wenn man vom Gipfel runter ist. Man ruht sich ein paar Tage unten aus und denkt dann: Wann geht es wieder los? Wo ist der nächste Gipfel?“

Motivation während der Chemo: Mount Everest

Doch den Mount Everest zu besteigen, den höchsten Berg der Erde, diesen Entschluss fasst Heidi in den dunkelsten Stunden ihres Lebens. Im Juli 2010 bekommt sie die Diagnose: Darmkrebs. „Ich saß damals bei der Chemotherapie und nach der sechsten Einheit ging es mir wirklich nicht gut. Ich habe mich echt miserabel gefühlt und gedacht: Ich höre auf mit dem Mist. Und dann wurde mir klar: Ich brauche für mich selbst eine Belohnung, ein Ziel. Ich muss für mich definieren, für was es sich hier zu kämpfen lohnt. Wahrscheinlich war der Mount Everest ein Traum, der schon immer in mir geschlummert hat.“

Pobacken zusammenkneifen und aktiv werden

Mit diesem Ziel vor Augen besiegt Heidi den Krebs und erfüllt sich wenige Monate später genau diesen Traum. Mit einer neuen Motivationsstrategie für ihr Leben: