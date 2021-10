Das Video von Sänger Gil Ofarin hat eine Diskussion zum Thema Antisemitismus angestoßen. Laut Hanna aus Stuttgart wird das Judentum aber zu oft nur aus der Opferperspektive gezeigt. Dabei sei Aufklärung über die Vielfalt jüdischen Lebens das einzige Mittel gegen Diskriminierung.

Ich kann mich in meinem Alltag relativ sicher fühlen und ich weiß, dass das ein großes Privileg ist. Denn ich habe gelernt, mit Antisemitismus umzugehen und kann mir Unterstützung suchen.

Gerade wird viel über Antisemitismus in Deutschland gesprochen. Einer der Gründe: Das Video von Sänger Gil Ofarim, in dem er erzählt, dass er in einem Leipziger Hotel aufgefordert wurde, seine Kette mit dem Davidstern abzunehmen, um einchecken zu können.

Antisemitismus als Problem der Gesamtgesellschaft

Hanna aus Stuttgart ist selbst Jüdin und setzt sich gegen Antisemitismus ein. „Das, was Gil widerfahren ist, passiert Jüdinnen und Juden jeden Tag. Ich kann mindestens zehn Fälle aufzählen, in denen ich in einer ähnlichen Situation wie Gil war.”

Für Hanna ist es ein Problem, dass über Antisemitismus nur gesprochen wird, wenn etwas passiert: „Antisemitismus beginnt nicht erst dann, wenn die Synagogen brennen. Wir spüren ihn immer wieder und überall in unserem Alltag. Außerdem sind es meistens Jüdinnen und Juden, die am lautesten darauf aufmerksam machen. Jedoch sollte Antisemitismus ein Problem der Gesamtgesellschaft sein.”

Jüdisches Leben in Deutschland

Sie glaubt, dass Antisemitismus in Deutschland schon immer da war und auch nie verschwinden wird – er sei heute sogar sichtbarer als noch vor ein paar Jahren, ist ihr Eindruck. Vor allem Bildung könne dabei helfen, Antisemitismus abzubauen. „Jüdische Realitäten müssen viel mehr Teil der Schuldbildung sein. Man verbindet uns mit Shoa, Antisemitismus und vielleicht noch mit dem Nahostkonflikt, aber dass es heute wieder blühendes und vielfältiges jüdisches Leben in Deutschland gibt, das weiß kaum jemand.” Wer sich genau darüber informieren möchte: „Bei der jüdischen Studierendenvertretung in Deutschland geben wir uns große Mühe, jüdische Belange und Realitäten in Deutschland abzubilden.”