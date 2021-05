Mein Ziel ist, Berufspolitiker zu werden. Ich weiß, das ist kein Ausbildungsberuf, aber das ist der Traum. Giancarlo, 15, Schüler aus Kirchheim unter Teck

Giancarlo findet, dass jung und politikbegeistert zu sein, gut zusammenpasst: „Andere spielen Fußball. Mein Hobby ist Politik. Es fasziniert mich, weil ich mitgestalten kann. Es ist das, was uns jeden Tag betrifft, ob es um Steuern oder einen neuen Spielplatz geht. Am Ende ist alles Politik. Politisch aktiv zu sein heißt auch mal, sich um 19 Uhr nach einem Schultag mit der Grundsteuer in Baden-Württemberg zu befassen. Und genau das liebe ich: Unsere wunderschöne Heimat mitzugestalten und mich dafür einzusetzen!“

Ziel: Berufspolitiker werden

Gerade macht Giancarlo seinen Realschulabschluss, das Ziel danach: Abitur und dann Vollzeit Politik. „Ich glaube, Bürgermeister würde mir Spaß machen. Und momentan denke ich auch, dass ich hier in Kirchheim und Umgebung bleiben will. Das ist meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl.“

Sich politisch engagieren, um etwas zu verändern

Das Interesse an Politik, erklärt Giancarlo, hatte er schon immer, aber: „Durch den Wettbewerb ‚Jugend debattiert‘ bin ich mehr mit Politik in Berührung gekommen. Da haben wir zum Beispiel darüber diskutiert, ob der Klimanotstand ausgerufen werden soll. Nach dem Wettbewerb dachte ich: Wie kann ich meine Begeisterung für Politik aktiv umsetzen? Für viele bedeutet politisch mitzuwirken, auf die Straße zu gehen. Ich finde Fridays for Future auch toll. Aber ich denke, um wirklich was zu verändern, muss man in eine Partei.”