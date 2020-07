per Mail teilen

Die Ausschreitungen in Stuttgart waren erschreckend. Polizist Thomas erzählt aus seiner Sicht über die Nacht und die Folgen.

„Wie viele meiner Kollegen mache ich diesen Job aus Überzeugung. Wir wollen die Schwachen schützen, die Bürger, das Eigentum der Geschäftsleute, wir wollen für den Rechtsstaat eintreten. Und wenn man das nicht schafft, weil man nicht überall gleichzeitig sein kann, dann schmerzt das innerlich.“ Thomas, 58, Polizist und Vorsitzender der Polizeigewerkschaft in Mannheim

Als Thomas am Morgen nach den Stuttgarter Krawallen die Nachrichten seiner Kolleginnen und Kollegen auf WhatsApp liest, ist er geschockt:

„Ich habe zunächst nicht realisiert, dass das bei uns in Baden-Württemberg passiert ist.“

Mit Anlauf ins Kreuz

Hunderte junger Menschen hatten in der Innenstadt Geschäfte geplündert, Polizisten angegriffen und Polizeifahrzeuge zerstört. Eine der vielen Aufnahmen zeigt, wie ein Randalierer einem Polizisten mit Anlauf ins Kreuz springt: „Jemand, der mit solcher Wucht gegen einen Menschen vorgeht, nimmt in Kauf, ihn schwer zu verletzen oder sogar zu töten. Es hat ein Potenzial an Gewalt, das mich innerlich fast krank macht.“

Beifall von Gaffern

In Stuttgart wurde die Gewalt von Umherstehenden gefilmt, manche klatschten sogar Beifall: „Das sind Menschen, die in der Gesellschaft nicht angekommen sind. Sie leben in einer Parallelwelt im Internet und bekommen da die Anerkennung, die sie im realen Leben nicht kriegen.”

Gewalt gegen Rettungsdienste

Thomas beobachtet, dass in manchen Situationen Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft zugenommen haben: „Dass wir als Polizei angegangen werden, kann ich sogar fast noch ein Stück weit verstehen. Denn wenn wir kommen, sind wir für viele ‚der Staat‘, der auch anmahnt. Aber dass man auch gegen Rettungsdienste vorgeht, gegen die Feuerwehr, das ist für mich völlig unbegreiflich.“