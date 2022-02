Lena aus Ludwigsburg verliebt sich 2020 in Amerika. Ihre große Liebe Matt kann sie wegen Corona dann aber elf Monate nicht sehen. Jetzt wollen die beiden heiraten.

Kaum war ich in den USA, hat meine Freundin prompt versucht, mich mit Matt zu verkuppeln.

Im Januar 2020 reist Lena nach Amerika, um eine Freundin zu besuchen. Sie lacht über die Kuppelversuche. „Erst habe ich das noch belächelt – aber dann hat's sofort geknallt!“

Frisch verliebt und doch getrennt

Matt und Lena sind verliebt, aber nach ihrer Rückreise sitzt Lena in Deutschland fest. „Wir wollten uns so schnell wie möglich wieder sehen – doch kaum war ich zurück, wurden wegen Corona die Grenzen dichtgemacht! Wir hatten gar keine Möglichkeiten mehr. Außer eben jeden Tag zu telefonieren. Erst dachten wir noch, das geht schnell vorbei. Doch als wir dann realisierten, dass das zum Dauerzustand wird, haben wir alles versucht, um uns wiederzusehen! Aber es gab einfach keine Möglichkeit für unverheiratete Paare, sich irgendwie zu treffen.” Man merkt Lena an, wie sehr sie diese Zeit mitgenommen hat.

Da bist du fast am Verzweifeln.

Der Heiratsantrag

„Dann hatten wir die Idee, dass wir uns in Mexiko treffen könnten. Da war das erlaubt. Matts ganzer Urlaub ging zwar dafür drauf, aber das war ihm egal. Wir mussten uns unbedingt wieder richtig sehen!“ Nach vierzehn Tagen in Mexiko darf Lena endlich in die USA einreisen. „Kaum war ich dann dort, haben wir gleich Ernst gemacht: Am 2. Januar 2021 haben wir uns verlobt und auch gleich den Antrag auf ein Visum gestellt!“ Doch Lena muss nach Deutschland zurück und für weitere Monate ist nur virtueller Kontakt übers Handy möglich.

Eine gemeinsame Zukunft

„Eine Einreise nach Deutschland war für Matt nicht möglich, da hätten wir ein gemeinsames Treffen auf deutschem Boden nachweisen müssen. Und das gab es ja noch nie!“ Bis zum Juli 2021: Endlich darf Matt zum ersten Mal nach Stuttgart kommen. Lena und er haben 11 Tage zusammen. In der Zeit lernt Matt auch zum ersten Mal seine zukünftigen Schwiegereltern kennen.

Lenas Plan steht fest: „Im Februar 2022 wandere ich aus.“