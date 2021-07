per Mail teilen

Immer wieder sehr starke Schmerzen im Unterleib, aber keine Ahnung woher es kommt. So ging es Ivonne aus Esslingen einige Jahre, bis sie an den richtigen Frauenarzt geraten ist und er die Diagnose Endometriose stellte.

Das ist das Schlimmste, dass dir niemand glaubt, keiner deine Schmerzen ernst nimmt.

Ivonne hat Endometriose, aber es dauerte Jahre, bis ihr die richtige Diagnose gestellt wird. Nachdem sie ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat, fing alles an.

Endometriose: Etwa jede Zehnte Ist betroffen

Sie ist 1 von 10 – denn etwa jede 10. menstruierende Person ist von der Krankheit betroffen. Trotzdem ist das Unwissen groß, selbst unter Ärzten und Ärztinnen. Endometriose ist schwer zu diagnostizieren. Ein einfacher Ultraschall reicht meistens nicht aus, um die Zellherde im Unterleib, die für heftige Schmerzen sorgen, zu erkennen. Das bedeutet für viele Betroffene: Unklarheit, Verunsicherung und ein langer Weg zur Besserung.

Große Erleichterung nach der Diagnose

Ivonne hat genau diesen Weg hinter sich. Nachdem sie mehrmals den Frauenarzt gewechselt hat, bekommt sie endlich die Diagnose. Eine Operation an der Blase und die Entnahme der Gebärmutter sind die Folge. Trotz allem war sie erleichtert, dass endlich klar war, was mit ihr nicht stimmte: „Es ist eigentlich krass, dass man sich nach der Diagnose erleichtert fühlt. Man erfährt eigentlich etwas Schlechtes, nämlich dass man krank ist und operiert werden muss. Trotzdem empfinden das viele Frauen als etwas Gutes. Das Problem hat jetzt einen Namen und es ist klar: Da ist was, ich habe mir das nicht eingebildet.“

Krankheit kann behandelt aber nicht geheilt werden

Allerdings ist Endometriose auch nach einer Operation nicht ausgestanden. Es können immer wieder neue Endometriose-Zellherde entstehen, die dann wieder per Operation entfernt werden müssen. Eine Endlosspirale, die das Leben schwer belasten kann. Nach der letzten Monatsblutung hören die Schmerzen aber in der Regel auf.

Endometriose-Selbsthilfegruppe

Um etwas zurückzugeben und andere zu empowern, hat Ivonne die Selbsthilfegruppe Endoladies Stuttgart [https://endoladies.de/ ] gegründet. Sie nimmt an Fachvorträgen teil, gibt ihr Wissen weiter und will andere Betroffene auch emotional unterstützen. Sie hofft, dass sie so nicht den langen Weg gehen müssen, den sie selbst hinter sich hat, bevor es endlich besser wurde.