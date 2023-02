Judith arbeitet als Filialleiterin in einem Discounter in Böblingen. Auch wenn ihr die Arbeit in ihrem Team Spaß macht, kann es in ihrem Job anstrengend werden.

SWR Ich arbeite gerne im Einzelhandel, ich arbeite gerne in der Filiale mit den Mitarbeitern. Das ist das, was den Spaß ausmacht. Teamwork im Einzelhandel Obwohl sie zufällig zum Einzelhandel kam, liebt Judith heute ihren Job. „Ich glaube, Handel oder Discountbereich ist bei den meisten nicht das, was man sich als Traumjob vorstellt. Aber wenn man die Arbeit kennt, eine gute Filiale hat und gut im Team arbeitet, macht das schon Spaß.“ Judith gefällt vor allem der Austausch mit den Menschen, die im Laden einkaufen. „Man hat auch Kontakt mit Kunden und Kollegen. Man schafft nicht nur für sich. Das ist einfach eine gute Abwechslung.“ Arbeit im Laden strengt auch körperlich an Der Discounter, in dem Judith arbeitet, öffnet morgens um 7:30 Uhr. Eineinhalb Stunden früher stehen sie und ihr Team aber schon im Laden und schleppen Kisten, sortieren Obst, leeren das Pfand oder bringen den Müll weg. Auch Judith, die die Böblinger Filiale leitet, muss mit anpacken. Viele Menschen, die in der Filiale einkaufen, würden aber nicht erkennen, dass die Arbeit im Laden auch körperlich anstrengend ist, erklärt sie. „Das unterschätzen viele, weil sie das auch nicht sehen. Als Kunde kommt man in den Laden rein und die Ware ist drinnen.“ Mehr Respekt und Toleranz von Kunden Von ihren Kundinnen und Kunden erhofft sich Judith daher etwas mehr Verständnis und Toleranz. „Eigentlich wünscht man sich von den Kunden nur einen gewissen Respekt.“ Außerdem möchte Judith, dass Kunden ganz normal mit den Angestellten reden und umgehen.