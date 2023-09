Tina und ihr Papa arbeiten zusammen im familieneigenen Diner in Sindelfingen. Am Grill steht Tochter Tina und Papa Dimi komponiert seine scharfen Soßen.

Das macht mich stolz, wenn man etwas schafft, das andere glücklich macht. Und das geht nur, wenn du es selbst herstellst.

Tina kocht für den Adel

Tina ist einfach mit voller Hingabe Köchin. Sie macht sogar die Brötchen für die Hamburger selbst, die es im Diner gibt. Natürlich hilft Papa Dimi, wenn nicht so viel los ist. Ihm gehört das Diner. Aber die große Leidenschaft des Vaters sind seine scharfen Burgersoßen. Am Grill steht Tochter Tina. „Wenn ich mit meinem Papa zusammenarbeite, stehe ich an der Grillplatte. Das ist aber auch super, weil ich mache gerne das Essen. Ich habe mir da selbst so eine Challenge gesetzt. Das heißt, ich tu bei jedem Essen so als würde ich es für die Königin machen. Also ich gebe mir bei jedem Essen extreme Mühe.“

Treue Kunden trotz Corona-Lockdown

Ihre Kundschaft ist ihnen wohl auch wegen der guten Qualität über den Corona-Lockdown hinweg treu geblieben. „Wir haben das zusammen durchgestanden. Das hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Und der Laden läuft noch. Das ist das Wichtigste. Wir haben viele erlebt, die zu gemacht haben. Das war sehr traurig zu sehen. Da sind wir froh, dass wir es geschafft haben“, erklärt Tina.