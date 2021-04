per Mail teilen

Seit den 50er Jahren ist das ‚Eiswägele‘ in Stuttgart eine kulinarische Institution. Auch nach dem Tod ihres Mannes führt Conny die Tradition der Familie fort.

„Was man verspricht, muss man auch halten.“ Conny, Eisverkäuferin aus Stuttgart

Klassische und kreative Leckereien

Seit rund 45 Jahren ist Connys ‚Eiswägele‘ eine feste Institution in Stuttgarts Innenstadt. In den 50er Jahren ging die Geschichte des kleinen Eiswagens los, als Connys Vater seine Eisrezepte vom italienischen Apulien mit ins kalte Deutschland brachte. Zusammen mit ihrem Mann hat Conny das Geschäft von ihren Eltern übernommen. Neben den klassischen Sorten kreiert sie auch ganz moderne Eisvariationen. Das liest sich dann zum Beispiel so: Hardcore Dark-Chocolate (vegan) oder auch Pina Colada.

Ein letztes Versprechen

In der Vergangenheit musste Conny mit dem Tod ihres Mannes einen harten Schicksalsschlag verkraften. Drei Tage vor seinem Tod, sagte er zu ihr:

„Bitte mach’ du mit unserem Eiswägele weiter.“

Das Geschäft alleine aufrecht zu erhalten, war für Conny erst mal unvorstellbar. Trotzdem macht sie weiter! „Was man verspricht, muss man auch halten.“ Heute ist sie sehr dankbar, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Und ihre Kunden sowieso.