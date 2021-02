Chefin im Dönerladen – Filiz behauptet sich in Männerdomäne

Chefin im Dönerladen – Filiz behauptet sich in Männerdomäne

Heute stehen Frauen nicht am Herd, sondern am Dönerspieß. Und schmeißen gleich den ganzen Laden. Zumindest ist das bei Filiz aus Stuttgart so.