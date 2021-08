per Mail teilen

Tainara aus Stuttgart behauptet sich als Frau in einem Männerberuf. Als Landschaftsgärtnerin ist sie körperlich harte Arbeit gewohnt. Und irritiert damit den ein oder anderen männlichen Kollegen.

„Manche Männer kommen nicht so gut damit klar, dass ich in einem Männerberuf arbeite.“

Eine Sache war für Tainara nach ihrem Abi definitiv klar: "Ich wollte auf keinen Fall bei Daimler den ganzen Tag am Band stehen." Deshalb jobbt sie momentan als Landschaftsgärtnerin. Eine harte Arbeit, an die sie sich erstmal gewöhnen musste, aber der Körper passt sich schnell an, sagt sie.

„Meine Kollegen akzeptieren mich, aber wenn ich zum Beispiel auf einer Baustelle eine Toilette benutze, schauen mich fremde Bauarbeiter oft komisch an."

Trotzdem macht sie den Job gerne, weil er abwechslungsreich ist und sie dadurch viel an der frischen Luft sein kann. „Jetzt arbeite ich hier erstmal noch bis Dezember und gehe dann auf Reisen nach Südafrika, Asien und Brasilien - da bin ich nämlich geboren.“