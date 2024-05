Sie sind beste Freundinnen: Miriam und Alex aus Fellbach. Ihr Leben ändert sich durch einen Schicksalsschlag schlagartig. Miriam kümmert sich um das Leben ihrer besten Freundin, während Alex im Koma liegt.

Anhand der Reaktionen von außen habe ich gemerkt, dass viele eine richtige Freundschaft gar nicht kennen. Das ist schade, weil für einen wirklichen Freund mache ich sehr viel.



Miriam kennt Alex wortwörtlich ihr ganzes Leben lang. Durch ihre befreundeten Eltern lernten sie sich kennen, als Miriam noch ein Baby war. Alex war zu dem Zeitpunkt bereits zehn Jahre alt. Obwohl sie sich schon so lange kannten, wurden sie erst im Erwachsenenalter zu besten Freundinnen. Da trafen sie aufeinander, als ihre Kinder in den gleichen Kindergarten gingen. Von da an hatten sie täglich Kontakt. „Es war so, als hätten wir nie nichts miteinander zu tun gehabt. Das ist irgendwie ganz verrückt gewesen.“ Die Freundschaft zu Alex bedeutet Miriam alles. Für sie ist ihre beste Freundin auch ein Stück Familie.

Plötzlich trifft sie ein Schicksalsschlag

Doch dann änderte sich das Leben von Miriam und Alex. Alex bricht zusammen, zuhause und vor ihren Kindern. Im Krankenhaus stellst sich heraus, dass eine verschleppte Mittelohrentzündung und eine Hirnhautentzündung der Grund sind. Die 3-fache Mama fällt ins Koma. Ihre beste Freundin Miriam erinnert sich an diese schreckliche Zeit: „Dieses Gefühl, dass ich nicht mit Alex reden kann und sie die Augen nicht aufmacht, das war sehr schlimm“. Während Alex um ihr Leben kämpft, kümmert sich Miriam um alle anfallenden Aufgaben. Sie organisiert die medizinische Versorgung, erledigt den Papierkram, nimmt einen Sohn von ihrer besten Freundin bei sich auf und organisiert eine Spendenaktion. Gleichzeitig hat Miriam aber auch ihre eigene Familie und arbeitet nachts als Pflegefachkraft. Das zu vereinbaren war nicht leicht: „Das Nachdenken in der Zeit, in der man einfach so in der Luft gehangen ist und keiner wusste, was passiert: Das war das Schlimmste.“

Beste Freundinnen für immer

Doch es fügt sich alles: Alex erwacht aus dem Koma und erholt sich langsam. Miriam nimmt eines auf jeden Fall aus der Zeit mit: „Man ist doch sehr viel stärker als man glaubt.“ Ihre Freundschaft hat sich in der Zeit nicht verändert, sondern bestätigt. Miriam kennt auch den Grund für diese starke Freundschaft: „Wir waren immer gnadenlos ehrlich zueinander. Das ist, denke ich, das Wichtigste in einer Freundschaft. Denn nur dann weißt du, ob du dich wirklich verstehst.“