Künstlerleben: Sprayer Dirty Mike lebt und arbeitet im Wohnwagen

Mit T-Shirt- und Messestand-Designs machte sich der Sprayer Dirty Mike in den 90ern einen Namen. Nach einigen Tiefpunkten in seiner Künstlerlaufbahn lebt er heute bescheiden in einem Wohnmobil.

„‚Dirty Mike‘, den Künstlernamen hat mir vor vielen Jahren ein Journalist in einem Zeitungsartikel gegeben. Der Name ist zwar negativ, aber funktioniert!“ „Bevor ich in mein umgebautes Wohnmobil gezogen bin, habe ich auf einem alten Weingut gelebt. Dort haben sich dann aber überall meine ganzen Stifte und Entwürfe verirrt. Jetzt habe ich zweieinhalb Meter Breite, kann trotzdem meine Arme ausstrecken und meine Ideen konzentrieren sich jetzt auf einen kleinen Raum. Obwohl ich mobil bin, fühle ich mich angekommen.“