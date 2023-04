per Mail teilen

Bei einem Selbstverteidigungskurs im Kreis Esslingen lernen alte Menschen, wie sie sich bei Gefahr wehren können und wie sie etwa bei betrügerischen Anrufen richtig reagieren.

Im Kreis Esslingen setzt sich ein Verein für die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren ein. Bei einem Sicherheitstraining bereiten sich ältere Menschen in abwechselnden Theorie- und Praxisphasen auf den Ernstfall vor.

Sicher fühlen und die richtigen Worte finden

Ziel des Trainings ist, dass sich die Teilnehmenden sicherer fühlen und ihre Körpersprache besser kontrollieren können. Auch in Stresssituationen sollen die zwischen 60- und 80-Jährigen in Zukunft die richtigen Worte finden.

Natürlich haben sie nicht die Kraft wie die Jüngeren, aber oft reicht schon der Überraschungseffekt. Dass sie wissen, sie können etwas – und das stärkt schon das Selbstbewusstsein.

Bei Gefahr die Nerven bewahren

Im Kurs lernen die Seniorinnen und Senioren aber nicht nur, sich draußen, in einer gefährlichen Situation, richtig zu verhalten. Das Training vermittelt ihnen auch am Telefon bei Trickanarufen oder an der Haustür bei falschen Polizisten, die Nerven zu bewahren.