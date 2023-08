Lucie aus Kornwestheim und Kai aus Ostdorf sind nach Italien an den Gardasee ausgewandert, um dort ein selbstbestimmtes und autarkes Leben zu beginnen.

Morgens gehen wir runter an den See zum Surfen und danach gehts wieder zum Haus, da gibt es immer was zu tun.

Autark leben

Lucie und Kai haben sich in Italien am Gardasee ihren Traum vom selbstbestimmten Wohnen erfüllt. „Wir sind Windsurfer und waren schon oft hier am Gardasee. Es ist schön, es gibt immer Wind und man kann gut Sport machen”, erzählt Kai.

Verschneiter Start

Doch der Start lief anders als erwartet. „Es hat so arg geschneit an dem Tag und im Endeffekt mussten wir unsere Kisten mit dem Schlitten den Berg hoch ins Haus bringen”, erinnert sich Lucie. Sie bietet Yogakurse am Ufer des Gardasees an, Kai hat ein kleines Sägewerk hinterm Haus, was er selbst nutzt sowie immer mehr Menschen aus dem kleinen Dorf, die seine Dienste in Anspruch nehmen. „Die Arbeit hier soll am besten mit dem Leben hier verwachsen.” Auf die Frage, was ihnen an ihrer neuen Heimat am besten gefällt, sagen beide lachend: „Alles!”

Ziel: Selbstversorger

In ihrem Garten haben die beiden viel Gemüse angepflanzt, es gibt Bienen und auch Ziegen, um die sich beide kümmern.