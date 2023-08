Sofia aus Bietigheim-Bissingen will nach ihrem Studium zwei Monate in Kanada als Cowgirl arbeiten, doch daraus wurden zwei Jahre.

Jeden Tag habe ich die Verantwortung, dass es allen Tieren gut geht.

Aus 2 Monaten wurden 2 Jahre in Kanada

Sofia will nach ihrem Studium für zwei Monate nach Kanada, um als Cowgirl auf einer Rinder-Ranch zu arbeiten. „Die Community, die ich dort erleben durfte, war schon einzigartig.” Und aus zwei Monaten wurden zwei Jahre. Zwei Jahre harte Arbeit, 15 Stunden am Tag, aber „es war faszinierend, in eine Industrie reinzuschauen, in die man sonst keine Einblicke hat. Ich habe mich tagtäglich um die Rinder gekümmert, das war mein Job, aber am Ende des Tages geht es auch hier ums Geld.”

Vom Cowgirl zum Cowboss

Sofia fängt bei einer kleineren Ranch als sogenannte ‚Ranch Hand’ an, dabei muss sie bei allem anpacken, was so ansteht. „Ich war mir für nichts zu schade, ich habe überall angepackt und ich wollte alles ganz genau wissen.“ Danach bewirbt sie sich bei einer größeren Ranch als Cowgirl. Einen Unterschied zu Cowboys gebe es nicht: „Man muss sich einfach nur beweisen”, sagt Sofia. Nach zwei Jahren steht Sofia vor der Wahl: Noch länger in Kanada bleiben oder zurück nach Bietigheim-Bissingen. „Ich hätte zu diesem Zeitpunkt verlängern können, weil ich zur nächsten Stufe aufgestiegen wäre, vom Cowgirl zum sogenannten Cowboss.” Aber Sofia zieht es wieder zurück nach Deutschland.

Eigenes Café statt Ranch

Zurück in ihrer Heimat eröffnet Sofia ihr eigenes Café. „Ich habe nicht lange gezögert, als sich die Chance ergeben hatte, habe ich sie ergriffen.” Den Mut und die Entscheidungskraft dafür führt Sofia auch auf ihre Zeit Cowgirl zurück: „Diese Zeit hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben, weil ich dort alles mitgemacht habe.“