Hildegard aus Stuttgart handelt seit über 50 Jahren an der Börse mit Aktien. Die 98-Jährige erzählt, wie sie dazu gekommen ist und wie ihr im Alter nicht langweilig wird.

Mir wird auch im Alter nie langweilig. Man muss nur etwas finden, das einen interessiert.

Erwachsen werden im Zweiten Weltkrieg und während des Wirtschaftswunders

„Meine Enkelin sagt, sie freut sich über eine 35-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob das der Wirtschaft guttut. Ich hatte 65 Stunden in der Woche – mindestens. Und im Sommer hat mir mein Vater keinen Sonntag gelassen.“ Hildegard ist 1926 geboren und hat den Zweiten Weltkrieg als junge Frau erlebt. Während des Krieges hat sie im elterlichen Betrieb gearbeitet und sich um Holzhandel und Landwirtschaft gekümmert. „Ständig war Fliegeralarm. Einmal bin ich zu langsam gelaufen. Da kam tatsächlich ein Flugzeug und hat auf mich geschossen“, erinnert sich die 98-Jährige.

Mit 92 Jahren verkauft Hildegard ihr Kino

Als Hildegard 26 Jahre alt ist, verlässt sie gegen den Willen ihres Vaters den elterlichen Betrieb und wird nach Kriegsende 1952 Betreiberin eines Kinos. „Ich dachte, ob ich mit Holz handle oder mit Zitronen: Ich bekomme das schon hin.“ Sie holt sich Unterstützung bei Verträgen mit Filmverleihern und wird erfolgreich. „Es war so viel Betrieb, zehn Jahre lang. An einem Sonntagabend dachte ich mal: Ich kann nicht mehr laufen.“ Mit 71 Jahren verpachtet sie das Kino und verkauft es schließlich 2018.

Hildegard checkt 2-3 Mal pro Woche ihr Portfolio

„Mein Leben war arbeitsreich und abenteuerreich. Aber alles, was man kann, macht Freude.“ 1968 stirbt Hildegards Vater Paul. Kurz vor seinem Tod weiht er seine Tochter in seine finanziellen Geschäfte ein: „Der hatte alles angelegt. Damals bekam man bei der Bank noch zehn Prozent Zinsen. Er sagte, das sei für seine Rente.“ Zwei Wochen später stirbt ihr Vater. „Seither mache ich Aktien. Die Lage an der Börse ist schlecht geworden. Seit einem halben Jahr traue ich mich fast gar nicht mehr anzulegen. Aber es bleibt auch etwas hängen. Und ich freue mich, wenn ich meinen Enkeln etwas für ihr Studium geben kann.“

Investieren im Alter: Hildegard ist bis heute an der Börse aktiv