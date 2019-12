Georg ist seit 22 Jahren Schausteller auf dem Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt. Zuvor war er Bergsteiger und Theater-Schauspieler - was für ein Lebensweg! Unsere Zufallsbegegnung mit einem Mann voller Erfahrungen.

„Bogenschießen ist so schön. Das ist auch Meditation. Es kommen viele Dinge zusammen, den Körper richtig halten, das Innen, das Außen.“ Georg, 60, Schausteller auf dem Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt

Seit 22 Jahren kommt Georg nach Esslingen, mit seinem Bogenschießstand. Das Bogenschießen hat er in Japan gelernt. „Das war ein bisschen Glück. Ich bin in Tschechien geboren und mein Bogenschieß-Verein hatte eine Partnerschaft mit Japan. So konnte ich zum Austausch gehen.“ Sein Deutsch ist noch leicht gefärbt von seinem tschechischen Akzent.

Ein Leben voller Abwechslung

Georg hat in seinem Leben schon viel erlebt. Früher war er Schauspieler am Stadttheater, 12 Jahre lang. Davor war er Bergsteiger. „Ja, das Leben ist einmalig! Darum muss man das probieren und das und das...“, sagt er strahlend und zeigt in der Luft einfach auf alles. Bei Georg gibt es neben Bogenschieß-Tipps eben auch viel Lebensweisheiten und Ratschläge. „Ich sage immer, auch wenn man ein bisschen älter ist: Immer positiv denken, lächeln und wenn jemand etwas machen will, so lange machen, bis es klappt.“

Probleme anpacken

Er habe auch schon Probleme gehabt, aber: „Wenn ich Probleme hatte, habe ich immer an dem gearbeitet, was ich schlecht gemacht habe. Und habe nach den guten Sachen gesucht. Und aus beidem konnte ich was lernen. Nach jeder schlechten Sache konnte ich etwas besser und dann geht es wie Stufen nach oben.“ Dazu zitiert er tschechische Philosophen und Künstler. Er wirkt wie jemand, der seinen Platz bei sich selbst gefunden hat.

„Die Leute fragen mich immer: Was machst du, wenn der Markt vorbei ist?

Aber was sie hier sehen ist nur die Spitze des Eisbergs. Da kommt dann das Reparieren, Vorbereiten... Ich liebe mein Leben!“, ruft er und lacht.