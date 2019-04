Rolands Herz schlägt für Stuttgart – und für den VfB

Seit 18 Jahren betreibt Roland seinen Kiosk im Stuttgarter Süden. Zu seinem Viertel und seiner Stadt hat er eine besondere Beziehung.

„Jedes Mal, wenn ich von irgendwo zurückkomme und den Fernsehturm sehe, dann weiß ich: Ich bin daheim!” Roland, 50, Kioskbetreiber

Klar und überdeutlich bekennt sich Roland zu seiner Liebe zur Landeshauptstadt, und insbesondere zu seinem Viertel, dem Lehen in Süd. „Ich kann viele hier nicht verstehen, wenn sie jammern Stuttgart sei so langweilig, in Berlin wär‘s viel toller, oder in Hamburg wär's so geil. Da kommen Leute von dort, die finden Stuttgart super und viel besser als Berlin. Man kann hier viel besser ausgehen als anderswo, und die Menschen sind überhaupt nicht verschlossen. Vielleicht kommt es einfach darauf an, wie man selbst mit anderen umgeht.“

Im Stadtteil bekannt

Dass er das gut kann, beweist schon Rolands Spitzname. Im Viertel wird er gern der 'Bürgermeister' genannt. Und natürlich ist er als Stuttgarter auch Bierfan – allerdings ist ihm sein eigenes Bier am liebsten, und das kann man sogar bei ihm im Laden kaufen. „Da haben wir ewig überlegt, wie wir es nennen wollen. Und jetzt gibt's schon drei verschiedene Sorten.”

Stuttgart ist seine Nummer Eins

Egal, um was es geht, die Liebe zur Stadt kommt bei Roland stets zum Ausdruck. „Stuttgart ist für mich die schönste Stadt überhaupt. Und meine 'Schlagzeile' ist meine Heimat.” Kein Wunder, schließlich betreibt er die 'Schlagzeile' seit nunmehr 18 Jahren. „Wahrscheinlich trägt man mich mit den Füßen zuerst aus meinem Laden.”