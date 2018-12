Laura lebt eigentlich in Vantaa, einer Stadt in der Nähe von Helsinki. Sie kommt jedes Jahr nach Deutschland, um auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. In Stuttgart haben wir sie getroffen.

„Das Jahr 2018 war schön: Ich habe mich verheiratet.“ Zufallsbegegnung mit Laura, 32, Weihnachtsmarktverkäuferin aus Finnland Dieses Jahr verkauft Laura in Stuttgart Honig aus Finnland, unter anderem auch einen mit Lakritz-Geschmack. Eigentlich macht sie aber etwas ganz anderes: „Ich arbeite am Flughafen und studiere Tourismus.“ Ihr Mann arbeitet ebenfalls am Flughafen Helsinki, da hat Laura ihn 2012 kennen gelernt. Weihnachtsmärkte spielen in ihrer Beziehung durchaus eine Rolle: Die beiden haben schon zusammen auf den Weihnachtsmärkten in Ludwigsburg und Bad Wimpfen gearbeitet. Heiratsantrag auf dem Weihnachtsmarkt „Wir haben auch für eine kurze Zeit zusammen München besucht. Und da auf dem Weihnachtsmarkt hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Das war 2013.“ SWR Zwie Ringe für eine Liebe Im Sommer 2018 war es dann soweit. Laura zeigt ihre Hand. „Wir haben zwei Ringe in Finnland. Der Erste ist für die Verlobung und der zweite ist für die Heirat. Mein erster Ring ist aus Finnland, der zweite aus Japan. Wir waren im Honeymoon, wie heißt das auf Deutsch – in den Flitterwochen - in Japan. Da hat er mir dann den zweiten Ring gekauft“.