Gesucht: Verstärkung für unser Online-Team der Landesschau und SWR Heimat in Stuttgart

Seit der Nacht auf den 28. Dezember ist bei Familie Felber nichts mehr, wie es vorher war. Kurz vor Mitternacht entdecken sie einen Brand im Obergeschoss ihres Fachwerkhauses in Aichelberg. Lukas Kettern-Felber, seine Frau und seine Tochter Annalena versuchen zu löschen, aber das Feuer breitet sich rasend schnell aus. 120 Feuerwehrleute kämpfen stundenlang gegen die Flammen. Die Felbers müssen mit ansehen, wie ihr Hab und Gut in dieser Schreckensnacht verbrennt. Seitdem haben die Felbers viel Hilfsbereitschaft in Aichelberg erfahren. Im Studio berichten Lukas Kettern-Felber und seine Tochter, wie sie ihr Leben nach dem Albtraum wieder in den Griff bekommen haben und nach vorne blicken. mehr...