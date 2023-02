Markus aus Schramberg ist Archäotechniker. Für das neue Jahr hat er sich eine besondere Challenge überlegt: Er will – mitten im Winter – 60 Kilometer von Schramberg nach Freiburg in seinem selbstgemachten Steinzeit-Outfit wandern.

Eigentlich kommt das Interesse aus meiner Kindheit. Indigene Völker und deren Lebensweise – das war schon immer mein Ding.

Handwerk wie in alten Zeiten

Markus ist Archäotechniker. Das bezeichnet die Erforschung und Ausführung altertümlicher Verfahrens- und Arbeitsweisen, wie zum Beispiel historischer Handwerks-, Landwirtschafts- oder Jagdtechniken.

60 km zu Fuß durch den Schwarzwald ohne richtige Schuhe

Markus plant eine Wanderung von Schramberg nach Freiburg. Etwa 60 Kilometer will er mit den Mitteln, die man in der Steinzeit zur Verfügung hatte, wandern – im Winter! Darum ist sein ganzes Haus in Schramberg eine Werkstatt. In der Badewanne weicht Kuhleder ein – es ist besonders dick und soll seine Fellstiefel schützen. Ähnliche Überschuhe haben archäologisch Forschende in den Schweizer Alpen gefunden. Sie sollten die Tour durchhalten: „Also so ein Rohhautschuh, der hält jetzt auch nicht ewig. Aber für eine Woche wird das okay sein. Also in dem Terrain, was ich da erwarte.“

Statt Zelt und Isomatte gegerbte Hirschhaut

Ein Zelt will Markus nicht mitnehmen. Nur eine Art Isomatte aus Hirschhaut. Damit die nicht steif wird, wenn sie im Schnee nass wird, muss er sie räuchern. Gelernt hat er dieses natürliche Gerben bei indigenen Volksgruppen in den USA: „Da habe ich diverse Kurse besucht. Und dann natürlich viel experimentiert und Literatur gelesen und so hat sich mein Können im Laufe der Jahre vervollständigt.“

Markus ist gelernter Goldschmied. Das hilft ihm, wenn er Steinzeitschmuck herstellt. Ein geschnitztes Wildpferd aus Bein nimmt er auch mit – auf seiner Steinzeit-Wandertour durch den Schwarzwald soll es ihm Glück bringen.