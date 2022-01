per Mail teilen

2021 ist so gut wie vorbei. Vor uns liegt ein neues, ganz frisches Jahr, das wir gemeinsam mit euch mit Geschichten, Liebe, Tränen und Freude füllen wollen. Bevor wir uns gemeinsam in neue Abenteuer stürzen, blicken wir aber erst noch einmal zurück.

Der Zusammenhalt im Ahrtal, der tiefe Einblick in Familien, Leute, die für die Gesellschaft jeden Tag alles geben, der Kampf zurück ins Leben nach einer schweren Corona-Erkrankung, Menschen, die mit ihrem Handeln unser Leben ein bisschen besser machen oder einfach nur das große Glück und ihre Berufung gefunden haben.

Jeden Tag eine neue Geschichte

2021 war bei SWR Heimat ein unglaublich abwechslungsreiches Jahr voller Emotionen: Trauer, Zukunftsangst und Enttäuschung. Aber noch öfter Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude!

Ihr habt mitgelitten, mitgefiebert und euch mitgefreut mit den Menschen in unseren Beiträgen. Dafür ein herzliches DANKE vom ganzen SWR Heimat-Team.

Teilt eure Geschichten mit uns

Übrigens: Unsere Geschichten bei SWR Heimat sind eure Geschichten. Was inspiriert euch, was beschäftigt euch, oder worüber wolltet ihr schon immer mal reden? Wir freuen uns schon auf eure vielen Nachrichten im nächsten Jahr, in denen ihr uns eure Geschichten erzählt.

Habt einen guten Start ins neue Jahr und alles erdenklich Gute für 2022.