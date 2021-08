S. aus dem Rems-Murr-Kreis hat einen ganz besonderen Ring aus einer früheren Beziehung behalten. Er erinnert sie an viel Schmerz, aber auch an eine tiefe Verbundenheit.

"Irgendwann war ich am Ende meiner Kräfte und musste mich von meinem damaligen Freund trennen.“

Wie prägen uns vergangene Beziehungen? Wir denken mal nicht an die Liebe, die ist, sondern an die, die war - und damit an die Erinnerungsstücke, die wir von Ex-Partnern aufgehoben haben. Welche Geschichte steckt dahinter?

S. hat einen Partnerring aufgehoben, den sie bis vor Kurzem noch regelmäßig getragen hat. In der Innenseite des Ringes stehen die Worte: Love till Death - Liebe bis in den Tod. S. war mit ihrem Ex-Freund T. über ein Jahr zusammen. „Wir hatten eine wundervolle Beziehung, haben mega schöne Zeiten erlebt."

"Wir waren das perfekte Paar. Es war meine wahrscheinlich bedeutendste Beziehung bis heute oder sogar für mein Leben."

"Leider litt die Beziehung sehr unter seiner Spielsucht, die er auch mit all meiner Liebe und Unterstützung nicht in den Griff bekam. Irgendwann war ich am Ende meiner Kräfte und ich musste mich von ihm trennen.“

Den Ring hat S. aufgehoben, weil er sie an all die gemeinsamen Höhen und Tiefen erinnert. 2013 erkrankte T. plötzlich an einer starken Lungenentzündung. Die wurde so schlimm, dass er in ein künstliches Koma gelegt werden musste. Niemand wusste, ob er überleben würde.

„Einer der heftigsten Momente war der, als ich ihn das erste Mal besuchte. Er lag regungslos da, im Koma. Seine Mama sprach mit ihm und sagte ihm, dass ich nun da sei. Keine Regung."

"Ich begrüßte ihn und in der Sekunde als er meine Stimme hörte, liefen ihm Tränen aus den Augen."

S. fährt jeden Tag mit dem Bus zu ihm ins Krankenhaus. "Ich habe ihm vorgelesen, ihm von meinem Tag erzählt, ihn angefleht zurückzukommen. Ich habe in dieser Zeit mein komplettes Geld für die Busfahrten aufgewendet, hatte kein Geld für Essen mehr – durch seine Spielsucht hatte ich Schulden gemacht.“

Dann die Erleichterung: Nach zwei Wochen konnte T. wieder selbstständig atmen. Doch am Ende bricht er den Kontakt zu S. ab - ohne Erklärung.

Den Ring wird S. dennoch immer aufheben, sagt sie.