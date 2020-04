per Mail teilen

Eigentlich ist Katja Gastwirtin, doch wegen der Corona-Krise musste sie ihr Lokal in Mainz-Hechtsheim vorrübergehend schließen und 15 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Auch ihr Bruder Kai hat mit der Krise zu kämpfen. Er ist Gemüsebauer und führt den Familienbetrieb Reinheimer bereits in sechster Generation.

Doch dieses Jahr hat er wenig Grund zum Feiern des 100-jährigen Jubiläums: „Die Pflanzen vom Winter müssen noch geerntet werden, neue müssen gesät werden und dann steht ja noch die neue Ernte an. Wir schaffen das alles nicht mehr.“ Zwar dürfen jetzt 40.000 Gastarbeiter nun einreisen, unklar ist aber, wie diese verteilt werden und ob das ausreicht.

Da hatte seine Schwester Katja eine Idee: Sie und ihre 15 Mitarbeiter springen kurzerhand auf dem Feld ein. „Der eine braucht Leute, der andere schickt sie nach Hause: Wir machen daraus eine Gemeinschaft.“ Bisher funktioniert das gut. Einige Lebensmittel können sie auch im Hofladen verkaufen, der noch öffnen darf. Wie diese Saison für die beiden aber weiter geht, das weiß im Moment noch niemand.