Dirk lebt mit Lernschwäche und arbeitet als Feuerwehr-Schlauchreiniger. Sein Traum: irgendwann auch bei Einsätzen dabei zu sein.

„Ohne mich hätte die Feuerwehr nicht so viele Schläuche, die funktionsfähig sind.“

Hauptberuflich ist er in einer Schreinerei von in.betrieb tätig, einem Unternehmen des zweiten Arbeitsmarkts. Dirk hat eine Lernschwäche und übernimmt in seiner Rolle als Gruppensprecher Verantwortung für sein Team in der Werkstatt – mit besonderem Augenmerk auf das Miteinander.

Natürlich nehme ich mir für jeden Kollegen Zeit, auch wenn's während der Arbeitszeit ist. Das ist kein Problem, wenn der Kollege danach sagt: ‚Mir geht's wieder richtig gut, habe wieder Spaß am Arbeiten‘, dann bin ich auch zufrieden. Dann habe ich erreicht, dass er sich besser fühlt.

Als Dirk vor einem Jahr in der Werkstatt einen Aushang der Feuerwehr sah, war für ihn sofort klar: Das will er machen! Die Stelle in der Schlauchpflege ist ein sogenannter Außenarbeitsplatz – er ermöglicht Menschen wie Dirk Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt.

Dann hat sich der Ansprechpartner, der das organisiert hat, sich bei mir gemeldet und gesagt: ‚Okay, ich nehme dich einen Tag mit dorthin zum Gucken.‘ Ich habe ihm gesagt: ‚Du kriegst mich da nicht mehr weg.‘

Seine Begeisterung kommt nicht von ungefähr: Schon mit zwölf Jahren war Dirk Mitglied in der Jugendfeuerwehr – die Verbindung zur Feuerwehr war immer da: „Das ist ein Gemisch aus beiden. Die Verantwortung ist die Arbeit und die Arbeitsausführung ist halt das Hobby.“

In der Schlauchpflege übernimmt Dirk eine zentrale Aufgabe für den Einsatzbetrieb. Für die Zukunft hat er ein großes Ziel: Er will selbst mit auf Einsätze fahren. Lehrgänge und Prüfungen sind dafür Voraussetzung – Eine Herausforderung, die Dirk mit Zuversicht annimmt.