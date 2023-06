Trotz Schicksalsschlägen positiv bleiben – Rosi liebt das Leben

„Von meinen Enkelinnen kann ich nur profitieren. Diese ganze Technik verstehe ich nicht. Da bin ich froh, dass ich meine Enkeltöchter habe, die mich so unterstützen.“

Die stolze Mainzerin begeistert mit ihrer positiven Art die Menschen auf Instagram. Trotz zahlreicher Schicksalsschläge hat sie die Lust am Leben nie verloren. Als Rosi zehn Jahre alt ist, wird ihre Mutter in der NS-Tötungsanstalt im hessischen Hadamar ermordet. Grund dafür war eine psychische Erkrankung. „Ich hatte es ein bisschen scheiße, wenn ich das so mal sagen darf. Nach Gefühlen hat man damals nicht gefragt. Es war halt so, wie es war.“

Als sie an Fastnacht 1958 ihre große Liebe Bruno kennenlernt, gewinnt Rosi ihre Lebenslust zurück. Ab dem Zeitpunkt sind die beiden unzertrennlich und genießen gemeinsam das Leben. Dieses Glück endet Anfang 2023: Bruno verstirbt. Trotz tiefer Trauer bleibt Rosi positiv und will ihr Leben weiterhin genießen: „Zuhause sitzenbleiben ist für mich das Allerschlechteste. Ich geh dann auf den Friedhof, in die Stadt zum Bummeln oder zu unserem Lieblingsitaliener. Ich bin so dankbar, dass ich das noch kann. Und wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so ist, dann besuche ich meinen Mann.“

Instagram mit 88

Am liebsten verbringt sie Zeit mit ihrer Familie. Und auch ihre zwei Enkeltöchter Paula und Nina können gar nicht genug von den Geschichten ihrer Oma bekommen: „Ich habe so viel von meiner Oma gelernt. Vor allem dieses immer nach vorne gehen, immer das Positive sehen und sich so an den Kleinigkeiten des Lebens zu erfreuen“, berichtet Paula stolz.

Damit auch andere Menschen von Rosis positiver Lebenseinstellung profitieren können, starteten die Enkelinnen Rosis Instagram-Account. Doch dass die Begeisterung so riesig ist, hätten die drei Frauen nie gedacht. Mittlerweile wird die 88-jährige regelmäßig auf der Straße angesprochen: „Damit habe ich nie gerechnet. Das hat mich völlig überrascht. Aber ich finde es super und freue mich, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten und austauschen kann.“