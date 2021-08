Annika und Raul: „Eigentlich bin ich nicht so der Fußballgucker aber zur WM und EM unterstütze ich dann doch unsere Jungs“, sagt Annika, die mit ihrem Sohn Raul und ihrem Mann beim Public Viewing ist. Raul heißt übrigens wegen des Fußballspielers Raúl so, „allerdings deutsch ausgesprochen. Mein Mann trainiert bei Schalke die Jugend, da hat er sich das gewünscht. Okay, aber deutsch ausgesprochen, hab ich dann gesagt!“