„Meine Pilgererfahrung: Man ist nicht alleine mit seinem Kummer und Hadern im Leben!“

Sara (44), Reporterin, pilgert auf dem Jakobsweg, um sich selbst zu finden. „Ich stecke in einer Lebenskrise und wie so viele in einer solchen Situation, gehe ich pilgern.“ In Saint-Jean-Pied-de-Port startet sie mit der Überquerung der Pyrenäen. „Es gibt Menschen, die sagen, der Jakobsweg hätte ihr Leben verändert. Das möchte ich auch für mich herausfinden. Und allein die körperliche Herausforderung zu meistern, gibt einem ein gutes Gefühl.“ Sara ist nicht alleine auf dem Weg und gerade die Begegnungen sind es, die für sie das Pilgern ausmachen. „Die Menschen hier sind alle gleich, jeder läuft in seinen Trekking-Klamotten, keiner trägt seinen Status vor sich her. Jeder hier ist einfach Mensch.“ Und es werden immer mehr Menschen, die ihr Glück in einer Pilgerreise suchen. 2019 gingen knapp 347.500 Pilger auf einem der Jakobswege nach Santiago de Compostela.