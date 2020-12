In ihrer Garage in Nackenheim hat sie eine kleine Sammelstelle eröffnet. Die Menschen aus der Umgebung können hier ihre Geschenke abgeben. Ursula kümmert sich darum, dass vor Weihnachten alle Päckchen nach Mainz gefahren werden, wo die Päckchen dann verteilt werden.

In die Päckchen kommen jede Menge Kleinigkeiten, wie beispielsweise Wurstdosen, Süßigkeiten, Hygieneartikel, warme Einlegesohlen und vieles mehr, was die Wohnungslosen gut gebrauchen können.

„Wir müssen die Wohnungslosen dieses Jahr besonders unterstützen. Es gibt nur wenige Orte, an denen sie sich richtig aufwärmen können. Auf den Straßen ist kaum etwas los. Dadurch gibt es viel weniger Möglichkeiten für Flaschensammler und Spendeneinnahmen.“ (Ursula, 64, aus Nackenheim)

Rentnerin Ursula möchte helfen und Gutes tun. Sie denkt gerade in der Weihnachtszeit an die Menschen, denen es nicht so gut geht. An die Menschen, die keinen festen und warmen Wohnsitz haben. Seit genau zehn Jahren engagiert sich Ursula deshalb für die Aktion „Weihnachtspäckchen für Obdachlose“.

Jedes Jahr im Dezember funktioniert sie ihre Garage um und eröffnet ein Sammellager für Weihnachtspakete. Und die Menschen in und um Nackenheim sind besonders hilfsbereit – Ursula nimmt jedes Jahr ca. 150 liebevoll gepackte Pakete entgegen. Vor Weihnachten kümmert sie sich dann darum, die Päckchen zur evangelischen Wohnungslosenhilfe „Mission Leben“ nach Mainz zufahren. An Heiligabend können sich die Wohnungslosen dort ihr Weihnachtspäckchen und eine Bratwurst to go abholen.

Die Päckchen werden alle ganz individuell gestaltet: „In den meisten Päckchen lassen sich Suppen, Wurstdosen, Kaffee, Süßigkeiten, Hundefutter und warme Schuhsohlen finden.“ Und auch Ursula überlegt sich jedes Jahr eine Kleinigkeit: Dieses Jahr hat sie 15 kleine Gasbrenner gekauft, sodass sich die Wohnungslosen ihre Gerichte aufwärmen können.

Vor ihrer Haustür errichtet sie jedes Jahr einen kleinen Basar mit selbst gebastelter Weihnachtsdekoration. Aus den Kleinigkeiten kann man sich gegen eine kleine Spende etwas aussuchen. Das eingenommene Geld wird ebenfalls der Wohnungslosenhilfe in Mainz überreicht.

Ursula möchte zeigen, dass man auch mit kleinen Taten helfen kann: