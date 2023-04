„Ich bin römischer Offizier und unter der Woche plane ich Baustellen. Jeder Mann weiß doch, dass er als Junge gern mit Schwert und Schild gespielt hat und das lebt man jetzt eben auch als Erwachsener aus.“

Nico aus Worms plant in seinem normalen Leben Baustellencontainer, aber am Wochenende tauscht der 29-Jährige Bauhelm gegen Römerrüstung. Dann zieht er mit Gleichgesinnten der Römergruppe ‚IG Imperium Romanum‘ als ‚Optio Nicos‘ los. Das Interesse der Gruppe geht über Bücher und Filme hinaus. Sie leben das ‚Römer -Sein‘ in allen Facetten: In wochenlanger Detailarbeit entstehen zum Beispiel Römerrüstungen nach historischen Vorlagen. Waffen und Helme fertigen sie ebenfalls größtenteils selbst.

Das Ziel: Die Strapazen eines Legionärs im Jahre 150 n. Chr. nachzuempfinden. Dafür nehmen sie einiges in Kauf: Fernab der Komfortzone marschieren sie stundenlang durch Schnee und Wind und kämpfen gegen andere historische Reenactment-Gruppen. „Das muss man halt leben wollen, das sind manchmal auch Entbehrungen und Strapazen und die geht man nur ein, wenn man wirklich eine Faszination und ein Interesse für hat”, sagt Nico. Die Mitglieder kommen aus dem ganzen Südwesten und bringen alle eine Faszination für die römische Antike mit.

