„Meine Freunde wundern sich immer, dass ich mich so gut auskenne in der Stadt. Ich weiß immer, was wo los ist - welche Straße, welcher Stadtteil, wo das Wasser herkommt. Also man ist durch die Arbeit schon sehr verbunden mit der Stadt."

Romy Hildebrandt ist seit 1994 Hygiene-Inspektorin beim Gesundheitsamt Mainz. Hinter dem strengen Titel verbirgt sich mehr, als man aus dem Reality-TV kennt. "Die meisten verbinden es mit Gaststättenkontrolle, aber sowas machen wir gar nicht." Romy kontrolliert Trinkwasserleitungen, Wasserwerke und Schwimmbäder und überwacht die Hygiene in öffentlichen Gebäuden, Jugendherbergen, Altenheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern. Auch in verwahrlosten und zugemüllten Wohnungen ist sie unterwegs. "Also es wird nicht langweilig bei uns", scherzt sie und fügt hinzu: "Aber mir gefällt es hier prima, sonst wäre ich nicht mehr da."

Die Wasserspielplätze kontrolliert sie alle 2-3 Wochen. Am Hartenbergpark, im Goethepark und im Mombacher Freibad war sie heute schon, jetzt ist der Wasserspielplatz im Volkspark dran. Den Chlorgehalt prüft Romy gleich vor Ort, eine zweite Probe geht zur mikrobiologischen Untersuchung ins Labor nach Landau.

Trotz der Hitze, ist sie gerne draußen unterwegs. "Wenn wir im Büro 28 Grad haben, gehe ich lieber in den Außendienst. Klar gibt es bestimmte Einsätze, wie schimmelige Wohnungen, die man bei der Hitze nicht so gerne macht. Aber hier am Wasser, oder in einem Trinkwasserhochbehälter, wo es immer so 12 Grad sind, ist es schön angenehm."