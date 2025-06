Wir haben Herzensbotschaften an Menschen in Mainz verteilt – eine davon an Anne. Anne ist seit 10 Monaten Mama und hat die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings mit dem Kinderwagen am Rhein genossen. Dabei haben wir sie mit einer Botschaft überrascht. Anne hat uns verraten, dass sie noch nie einfach so einen Zettel mit einem motivierenden Spruch überreicht bekommen hat. Die Freude war sehr groß.