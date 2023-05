Die 24-jährige Lara aus Windesheim ist Geistheilerin. „Wenn ich Menschen anschaue, dann sehe ich sowohl ihr Potenzial, ihr Licht, dann kann ich aber auch ihren Schmerz spüren. Die Menschen kommen zu mir, wenn sie eine andere Perspektive einnehmen wollen auf ihre Krankheiten.“

Lara geht es bei ihren Behandlungen darum, den inneren Heilkräften der Patienten zu ermöglichen sich wieder zu entfalten, wie sie es beschreibt. „Wenn Menschen zu mir als Geistheilerin kommen, dann weiß ich, da ist so wahnsinnig wenig Verurteilung da. Und ich weiß, dass ich in dem Moment mit meiner Art gut ankomme.“ Am Ende ist Lara am wichtigsten, geholfen zu haben.

„Das ist auch, was mein Herz erfüllt, wenn ich sehe, ich habe gute Arbeit geleistet.“

In ihrer Familie ist Lara nicht die Einzige, die übersinnliche Fähigkeiten verspürt. Schon ihre Großmutter sah Geister, lebte ihre Fähigkeiten aber nicht aus. Und auch Laras Mutter Gabriele ist Heilerin. In ihrer Familie erfährt sie deshalb schon immer viel Rückhalt.



Dass Lara mit ihrer Art an mancher Stelle aneckt, weiß sie. Schon als Kind wurde sie wegen ihrer Ansichten gemobbt. Inzwischen studiert Lara an der Uni in Mainz Jura. Ihren Mitstudierenden hat sie von ihren Fähigkeiten bisher nichts erzählt.

„Tief in meinem Inneren habe ich schon Angst auf Ablehnung zu stoßen, oder dass man mir an den Kopf wirft, dass ich eine Hexe bin.“

Lara will sich aber nicht länger verstecken und lieber Gleichgesinnte finden. „Ich glaube, ich fände es cool, wenn es an der Universität so eine Art spirituellen Zirkel gäbe, dass man einen Raum schafft für Menschen, die sich auch die Fragen stellen zum Thema Universum.“