Da sind ganz viele Leute, die allein sind. Die sitzen jetzt plötzlich in einer Gruppe, und das war die Intention von der ganzen Geschichte, dass die Leute zusammenkommen und nicht allein zu Hause sitzen vor ihrem Essen.

Bei der Kommunalwahl machte Didier mit dem Spitzenkandidaten seiner Wählergruppe Haustürwahlkampf. Dabei stellte er fest, dass viele alte Menschen in der Mittagszeit allein sind.

Bei einem Fest mit seinen Freunden aus der ehrenamtlichen Senioren-Arbeitsgruppe kam ihm die Idee: Gemeinsam könnten sie ein Mittagessen anbieten. Seine Freunde waren von der Idee schnell überzeugt. Da Didier gelernter Koch ist, fällt ihm das Planen der Gerichte und das Anleiten der Gruppe leicht.

Nur die Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit gestaltete sich schwierig, aufgrund von Hygienevorschriften und Richtlinien für Arbeitsstätten. Der Pächter des Schwabenheimer Restaurants „Margaretenhof“ bekam von Didiers Suche mit und bot ihm seinen Betrieb an – kostenlos.

Einmal im Monat bieten sie jetzt das Mittagessen an. Den Rentnerinnen und Rentnern, die vorbeikommen, gefällt es. Sie haben Geselligkeit. Von zu hohen Kosten soll niemand abgeschreckt werden. Wer will, darf für sein Essen eine Geldspende abgeben. Damit werden die Kosten für die Lebensmittel gedeckt. Wenn Geld übrig bleibt, wird es am Ende des Jahres an einen Schwabenheimer Kulturverein gespendet.