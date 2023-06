Freiwillig – Alex und Katrin retten Essen vor der Tonne

per Mail teilen

Wenn man überlegt, dass in allen gastronomischen Betrieben, Supermärkten und Bäckereien am Ende vom Tag immer etwas übrigbleibt und das alles weggeschmissen würde, das macht einfach keinen Sinn.

Alex ist seit vier Jahren ehrenamtlich bei Foodsharing aktiv. 2019 ist er durch seinen Mitbewohner auf die Umweltorganisation aufmerksam geworden und hat seither 100 Lebensmittelrettungen gemacht. Am Anfang hat Alex Brötchen für WG-Partys gerettet. Doch als er das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung sieht, ist ihm eins klar geworden: Er möchte sich mehr in diesem Bereich engagieren.

Nach Ladenschluss geht er zu kooperierenden Betrieben und sammelt dort Essen ein, das übriggeblieben ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat oder aufgrund optischer Makel nicht mehr verkauft wird. Anschließend verteilt er es in seinem Bekanntenkreis oder bringt es zu einem sogenannten ‚Fairteiler‘, an dem sich alle Menschen an den Lebensmitteln bedienen dürfen.

„Am erfolgreichsten ist die Rettung dann, wenn nichts zu retten ist. Es ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man weggeht und weiß, ich habe nichts zu essen, also nichts, was gerettet werden musste.“

Der ITler hat sich dazu entschieden, auf der Arbeit kürzer zu treten, um mehr freie Zeit für sein Ehrenamt zu haben. Neben den Rettungen als Foodsaver hat er 2021 die gemeinnützige Initiative ‚krumm & schepp‘ gegründet. Sein Team und er haben ein großes Ziel: Sie möchten ein Foodsharing-Café in Mainz eröffnen.

„Ein foodsharing-Café ist ein Ort, an dem man für die geretteten Speisen, die es dort gibt, nichts bezahlt. Die gibt es aus dem Fairteilerschrank. Für die Getränke bezahlt man das, was es einem Wert ist.“

Neben dem Cafébetrieb soll es auch ein Bildungsangebot für Kinder und Erwachsene sowie ein Kulturprogramm in Form von Lesungen oder Filmvorführungen geben. Mit dem Café wollen sie in Mainz einen Ort schaffen, an dem Lebensmittel mehr Wertschätzung bekommen.