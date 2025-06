Meine Kinder sind jetzt drei Teenager. Da hat man vielleicht nicht mehr so die große Lust, mit der Mama in der Küche zu stehen. Aber dafür ist jetzt das Kochbuch, dass sie es sich nehmen und einfach selbst loslegen können.



Gesunde und ausgewogene Ernährung ist Isabelle sehr wichtig. Doch Kochen ist noch nicht besonders lange eine Leidenschaft von ihr. „Ich bin von zuhause ausgezogen und konnte irgendwie gar nicht kochen. Das habe ich erst für mich entdeckt, als ich selbst Kinder hatte.“ Ihre Schwiegermutter hat ihr ganz viele Tricks und Kniffe in der Küche beigebracht und eine neue Leidenschaft in ihr geweckt.



Heute steht Isabelle leidenschaftlich gern in der Küche und ist experimentierfreudig. Am liebsten gemeinsam mit ihrer ganzen Familie. „Die Küche ist so das Herz der Familie und des Hauses. Hier trifft man sich. Ich finde, Kochen ist so ein Ort der Begegnung, wo man sich erzählt und wo man einfach Beziehung leben kann.“



In ihrem Kochbuch hat sie alle Lieblingsrezepte ihrer Familie gesammelt. Und so illustriert, dass sich alle Kinder, egal in welchem Alter, das Buch schnappen und loskochen können. Die Idee dafür kam mit ihrem Sohn: „Jakob wollte im Kindergarten einen Zitronenkuchen selber backen. Dann habe ich ihm einfach kurzerhand dieses Zitronenkuchenrezept illustriert, dass er genau wusste, was er von was nehmen und was er tun muss.“



Über 2700 Zeichnungen hat sie angefertigt. Alle erzählen Geschichten aus dem Leben ihrer Familie. „Mein Buch richtet sich an alle Menschen, die gerne und auch gerne miteinander kochen. Insbesondere habe ich schon auch an Familien mit kleineren Kindern gedacht. Aber auch an Jugendliche, die zum ersten Mal allein kochen.“



Ihr Sohn Jakob kann das Buch nur wärmstens empfehlen: „Das Kochbuch hat wirklich eine Reihe an Rezepten, die man auch, wenn man vielleicht noch nicht so gut lesen kann, einfach kochen kann.“