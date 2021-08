per Mail teilen

Karl Koch ganz in blau

Rund um den Mainzer Wochenmarkt geht es bunt zu. Tamari Japaridze steht hinter einem Berg von Trauben, Orangen und Erdbeeren. Da passt ihre rote Maske super dazu. Sie ist Verkäuferin am Früchtestand Akin: „Die Maske habe ich von einem jungen Mann vom Stand gegenüber. Seine Mutter hat sie genäht. Wir auf dem Markt halten zusammen.“

Karl Koch wohnt ganz nah, in der Mainzer Neustadt. Wegen Corona war er aber seit Wochen nicht mehr auf dem Markt. „Heute ist es das erste Mal“. Und dafür hat er sich schick gemacht: Hut, Maske und Tuch sind farblich aufeinander abgestimmt. Und zwar mit Absicht!

Auch für Daniela Diehl, Inhaberin eines Modegeschäfts, müssen Masken zum Outfit passen, wie die Brille, ein Tuch oder Schuhe. Deshalb hat sie selbst verschiedenen Masken und verkauft auch welche. Sogar ihre Schaufensterpuppen tragen Masken. Geschneidert hat sie ihre Mitarbeiterin Jasmin Konrath, die Mutter einer Kundin und die 15-Jährige Luisa, die Tochter von Freunden. „Teilweise kaufen Kundinnen die Masken auch passend zu ihrem Outfit“.

Da Jasmin Konrath Schneiderin von Beruf ist, liegt es nahe, dass sie sich auch schon gestaltete Masken selbst näht. Und sie berät ihre Kundinnen gerne, welche Masken ihnen gut stehen.

Auch Paolo Volpe, der einen Stand für sizilianischen Gebäck betreibt, hat sich etwas einfallen lassen. Macarons sind auf seiner Maske abgebildet, ist zwar nicht sizilianisch, aber süß. Die Masken näht seine Frau und er verkauft sie auch an seinem Stand. Paolo hat daher mehrere Masken. „Privat habe ich eine mit einem Ferrari drauf“.

Fräweyni Mossazghi arbeitet am Eierstand und hat eine gewöhnliche Maske an. Das hat auch einen Grund. Sie will Moritz, dem Star des Mainzer Wochenmarktes, nicht die Schau stehlen. Der Hahn ist immer mit dabei und längst ein Publikumsmagnet, auch ohne Maske.